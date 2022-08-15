أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير الأعمال. مدير استراتيجية الشركة. أخصائي رئيسي، الرقابة الداخلية. أخصائي رئيسي، إستراتيجية واستمرارية الأعمال. أخصائي أول ، التخطيط الاستراتيجي II. أخصائي رئيسي، الرقابة الداخلية. أخصائي رئيسي، إستراتيجية واستمرارية الأعمال. أخصائي أول ، التخطيط الاستراتيجي II. مدير مراقبة المشروع. ممثل أول التعليم والتطور. مدير مراقبة الحالة. مشغل أول. فني أول/مراقبة الجودة. أخصائي أول ميكانيكي. فني مساح. منسق مراقبة الوثائق. مهندس أول التعدين. أخصائي أول صيانة العمليات. أخصائي رئيسي صيانة العمليات. أخصائي أول دعم القرار. أخصائي رئيسي / رئيس تنفيذ الاتصالات الاستراتيجية. رئيس قسم الدعم المالي. المشغل الرئيسي / عمليات التعدين. مشغل أول عمليات التعدين. مهندس رئيسي /العملية. محلل مختبر. مهندس ميكانيكي. مشرف ميكانيكي. محلل أول/حساب تكاليف. محلل/ تقدير التكاليف. أخصائي أول /إدارة جهاز الأمن السيبراني. مشغل أول /غاز التشغيل. مشغل أول /غاز التشغيل. مشرف وردية. مشرف يوم العمليات. متخصص العلامات التجارية. مدير الاتصالات الداخلية والخارجية. أخصائي الاتصالات. مدير برنامج القيادة. أخصائي رئيسي. برامج القيادة1. أخصائي قانوني وامتثال. المشغل الرئيسي / خط الطلاء الأول. مشغل أولHss. مهندس رئيسي مراقبة الجودة. أخصائي رئيسي. مشرف ، فوسفات ميكانيكي. مدير تخطيط العمليات ومراقبة الأداء. مهندس أول عملية/ خبير معادن. أخصائي رئيسي /إدارة المواهب – تنفيذي 2. أخصائي /كشوفات المرتبات.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

