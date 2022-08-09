أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia) عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمقر الشركة بمحافظة جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي تصميم جرافيك
الوصف الوظيفي
- . اتبع جميع السياسات والعمليات ذات الصلة والتشغيل القياسي
- الإجراءات بحيث يتم تنفيذ العمل في خاضعة للرقابة ومضمون الموضوع .
المؤهلات والخبرة:
- درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة أو التصميم الجرافيكي أو أي ذات صلة.
- لغة إنجليزية جيدة
- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
- يفضل خلفية الوكالات
رابط التقديم
– للتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط عبر موقع (لينكدإن) متاح حتى الاكتفاء: (اضغط هنا).
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