أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية (Saudia) عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات بمقر الشركة بمحافظة جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي تصميم جرافيك

الوصف الوظيفي