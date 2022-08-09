أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة أبها؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- معاون مدير التسليم.
المؤهلات والخبرات:
- التعليم: مطلوب درجة البكالوريوس ويفضل في الهندسة المدنية.
- يفضل درجة الماجستير في إدارة المشاريع
- الخبرة والقدرة: أكثر من 15 عامًا من الخبرة في البناء (مجمع ترفيهي ، مطارات ، مراكز تجارية ، مستشفيات ، إلخ) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب PMC في منصب رفيع.
- متواصل واثق وواضح وله خبرة في التعامل مع مجموعة متنوعة من الاستشاريين والمقاولين والمصنعين والموردين والبائعين المتخصصين في قطاعات الترفيه والتسلية.
- توقع كبير للأداء لأنفسهم ولأعضاء الفريق الآخرين ، إلى جانب دافع للتحسين المستمر.
- مهارات ممتازة في العلاقات الشخصية والتنظيمية والاتصال شفهيًا وخطيًا.
- القدرة على قيادة وتحفيز الفريق وإظهار الصفات القيادية الجيدة. لديهم الدافع الذاتي والقدرة على العمل بشكل مستقل وكذلك ضمن فريق أكبر متعدد التخصصات
- نهج داعم ومشجع لتوجيه أعضاء الفريق الأقل خبرة ، جنبًا إلى جنب مع الشغف بتطوير الموظفين.
- لاعب فريق ممتاز ، قادر على التأثير على الموظفين التقنيين وموظفي التسليم ، والتعاون بفعالية مع زملاء الأقسام والأقسام الأخرى
- حل المشكلات والقدرة على تحديد المخاطر المحتملة للتسليم وتقديم حلول فعالة لتجنب و / أو تخفيف التأثير على أهداف تسليم المشروع.
- ضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة والتأكد من خلق ثقافة الصحة والسلامة الجيدة داخل الفريق.
طريقة التقديم:
أوضحت شركة الترفيه، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 9 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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