أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة أبها؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

معاون مدير التسليم.

المؤهلات والخبرات:

التعليم: مطلوب درجة البكالوريوس ويفضل في الهندسة المدنية.

يفضل درجة الماجستير في إدارة المشاريع

الخبرة والقدرة: أكثر من 15 عامًا من الخبرة في البناء (مجمع ترفيهي ، مطارات ، مراكز تجارية ، مستشفيات ، إلخ) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب PMC في منصب رفيع.

متواصل واثق وواضح وله خبرة في التعامل مع مجموعة متنوعة من الاستشاريين والمقاولين والمصنعين والموردين والبائعين المتخصصين في قطاعات الترفيه والتسلية.

توقع كبير للأداء لأنفسهم ولأعضاء الفريق الآخرين ، إلى جانب دافع للتحسين المستمر.

مهارات ممتازة في العلاقات الشخصية والتنظيمية والاتصال شفهيًا وخطيًا.

القدرة على قيادة وتحفيز الفريق وإظهار الصفات القيادية الجيدة. لديهم الدافع الذاتي والقدرة على العمل بشكل مستقل وكذلك ضمن فريق أكبر متعدد التخصصات

نهج داعم ومشجع لتوجيه أعضاء الفريق الأقل خبرة ، جنبًا إلى جنب مع الشغف بتطوير الموظفين.

لاعب فريق ممتاز ، قادر على التأثير على الموظفين التقنيين وموظفي التسليم ، والتعاون بفعالية مع زملاء الأقسام والأقسام الأخرى

حل المشكلات والقدرة على تحديد المخاطر المحتملة للتسليم وتقديم حلول فعالة لتجنب و / أو تخفيف التأثير على أهداف تسليم المشروع.

ضمان الامتثال للوائح الصحة والسلامة والتأكد من خلق ثقافة الصحة والسلامة الجيدة داخل الفريق.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة الترفيه، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 9 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).