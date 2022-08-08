أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي للتوظيف (لينكدإن) عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدقق أول
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة
- الإلمام بمعايير المراجعة الداخلية الدولية الصادرة عن المعهد السعودي للمدققين الداخليين والقائمة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
- يفضل شهادة المدقق الداخلي المعتمد ® CIA أو شهادة من المعهد السعودي للمدققين الداخليين أو أي شهادة أخرى معادلة
- يفضل اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)
- خبرة 3+ سنوات من الخبرة ذات الصلة
- خبرة في التدقيق الداخلي
- يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية
المسؤوليات الوظيفية:
- المساعدة في تحديد وترتيب أولويات احتياجات التدقيق بناءً على المخاطر المستندة إلى التي حددتها إدارة المخاطر
- التنسيق مع الإدارات المعنية لتحديد موعد اجتماعات المراجعة وفق الخطة الموضوعة
- جمع البيانات والوثائق من إدارات محددة لدعم عملية التدقيق
- إجراء عمليات التفتيش عبر أقسام وأقسام CCHI
- تنفيذ التدقيق الداخلي المالي والتشغيلي والإداري والفني مع الحد الأدنى من الإشراف بما يتماشى مع الخطة والجدول الزمني والبرنامج من خلال المقابلات ، ومراقبة أداء المجلس وإداراته ، والتحقيق ومراجعة السجلات لتقييم الامتثال للوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية المطبقة في CCHI وتقديم التوصيات إلى الإدارة التنفيذية
- مراجعة الإجراءات الرقمية
طريقة التقديم:-
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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