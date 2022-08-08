أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه الرسمي للتوظيف (لينكدإن) عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدقق أول

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة

الإلمام بمعايير المراجعة الداخلية الدولية الصادرة عن المعهد السعودي للمدققين الداخليين والقائمة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية

يفضل شهادة المدقق الداخلي المعتمد ® CIA أو شهادة من المعهد السعودي للمدققين الداخليين أو أي شهادة أخرى معادلة

يفضل اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (أساسي)

خبرة 3+ سنوات من الخبرة ذات الصلة

خبرة في التدقيق الداخلي

يفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

المسؤوليات الوظيفية:

المساعدة في تحديد وترتيب أولويات احتياجات التدقيق بناءً على المخاطر المستندة إلى التي حددتها إدارة المخاطر

التنسيق مع الإدارات المعنية لتحديد موعد اجتماعات المراجعة وفق الخطة الموضوعة

جمع البيانات والوثائق من إدارات محددة لدعم عملية التدقيق

إجراء عمليات التفتيش عبر أقسام وأقسام CCHI

تنفيذ التدقيق الداخلي المالي والتشغيلي والإداري والفني مع الحد الأدنى من الإشراف بما يتماشى مع الخطة والجدول الزمني والبرنامج من خلال المقابلات ، ومراقبة أداء المجلس وإداراته ، والتحقيق ومراجعة السجلات لتقييم الامتثال للوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها

مراجعة السياسات والإجراءات المالية المطبقة في CCHI وتقديم التوصيات إلى الإدارة التنفيذية

مراجعة الإجراءات الرقمية

طريقة التقديم:-

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

(اضغط هنا).