أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عن توفر وظائف تعليمية وإدارية وصحية (بمختلف التخصصات) للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك وفق المسميات الوظيفية التالية:

الوظائف المتاحة:

مشرفة صحية. ممرضة. معلمة اجتماعيات. معلم / معلمة رياضيات. موجه طلاب. معلم تربية إسلامية. محضر مختبر. أمين مصادر. معلمة لغة عربية. أخصائية مصادر. معلمة فنية. معلمة حاسب آلي. معلم / معلمة لغة إنجليزية (جميع المراحل). وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية.

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. درجة البكالوريوس انتظام في مجال التخصص. خبرة سابقة سنتان على الأقل في مجال التعليم ويستثنى من الخبرة أصحاب المعدلات الجامعية المرتفعة.

طريقة التقديم

وللتقديم ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).