أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عن توفر وظائف تعليمية وإدارية وصحية (بمختلف التخصصات) للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك وفق المسميات الوظيفية التالية:
الوظائف المتاحة:
- مشرفة صحية.
- ممرضة.
- معلمة اجتماعيات.
- معلم / معلمة رياضيات.
- موجه طلاب.
- معلم تربية إسلامية.
- محضر مختبر.
- أمين مصادر.
- معلمة لغة عربية.
- أخصائية مصادر.
- معلمة فنية.
- معلمة حاسب آلي.
- معلم / معلمة لغة إنجليزية (جميع المراحل).
- وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية.
شروط التقديم:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- درجة البكالوريوس انتظام في مجال التخصص.
- خبرة سابقة سنتان على الأقل في مجال التعليم ويستثنى من الخبرة أصحاب المعدلات الجامعية المرتفعة.
طريقة التقديم
وللتقديم ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).
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