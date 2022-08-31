أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير الجودة والأداء
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة البناء أو مجال ذي صلة
- تجربة تقدمية في دور مماثل
- ASQ أو شهادة مماثلة
- تعد شهادات PMP و QCM و QAM ميزة
- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا / كتابة)
- المعرفة العملية للغة العربية ميزة
- تعتبر الخبرة في ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 41001 ميزة
2.ضابط أمن
المؤهلات والخبرة
- المدرسة الثانوية أو أعلى.
- لغة إنجليزية معتدلة.
- تفتيش المباني ودورياتها بانتظام؛ مراقبة معدات المراقبة؛ فحص المباني والمعدات ونقاط الوصول؛ تصريح دخول.
- التصريح بدخول الأشخاص والمركبات.
- الاستجابة للإنذارات والرد في الوقت المناسب.
- منع الخسائر والأضرار من خلال الإبلاغ عن المخالفات؛ إبلاغ المخالفين بالسياسة والإجراءات؛ كبح المتسللين.
- السيطرة على حركة المرور من خلال توجيه السائقين.
- إكمال التقارير عن طريق تسجيل الملاحظات والمعلومات والوقائع وأنشطة المراقبة؛ مقابلة الشهود الحصول على التوقيعات.
- الحفاظ على البيئة من خلال مراقبة وضبط ضوابط المباني والمعدات.
- الحفاظ على استقرار المنظمة وسمعتها من خلال الامتثال للمتطلبات القانونية.
- المساهمة في جهود الفريق من خلال تحقيق النتائج ذات الصلة حسب الحاجة.
- تقرير إلى المشرفين على أساس منتظم.
رابط التقديم:
وللتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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