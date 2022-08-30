أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة البكالوريوس فأعلى، وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي :
1.مساعد مستشفى
2.تقني الموجات فوق الصوتية
3..المنسق الإداري II
4..فني مختبر بيطري II
5.مدير الامتثال
طريقة التقديم
طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:
1مساعد مستشفى (اضغط هنا)
2.تقني الموجات فوق الصوتية (اضغط هنا)
3.المنسق الإداري II (اضغط هنا)
4.فني مختبر بيطري II (اضغط هنا)
5.مدير الامتثال (اضغط هنا)
6. وظائف أخرى (اضغط هنا)
1مساعد مستشفى (اضغط هنا)
2.تقني الموجات فوق الصوتية (اضغط هنا)
3.المنسق الإداري II (اضغط هنا)
4.فني مختبر بيطري II (اضغط هنا)
5.مدير الامتثال (اضغط هنا)
6. وظائف أخرى (اضغط هنا)
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