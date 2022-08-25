أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– محلل إدارة الجودة Quality Management Senior Analyst
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الجودة.
- خبرة أكثر من سنتين.
المسؤوليات الوظيفية:
- إجراء التحليل الداخلي والخارجي لمقارنة الممارسات المثلى في ضوء الأنشطة الحالية للهيئة من أجل تحديد الاحتياجات ووضع خطة برنامج الجودة بالهيئة تبعًا لذلك
- بحث وتحديد برامج ومبادرات الجودة الدولية ذات الصلة التي تساعد في تحقيق التميّز التشغيلي في مختلف مجالات الجودة لضمان توافق معايير الهيئة مع المؤسسات العالمية
- تحديد مؤسسات إدارة الجودة المحلية والدولية ذات الصلة للتعاون معها وتحديد منتديات الأعمال المناسبة للمشاركة فيها من أجل تحسين نظام إدارة الجودة
- التواصل مع الإدارة التنفيذية لتجربة المكلفين والجودة لجمع نتائج استبيانات رضا العملاء من أجل تقييم النتائج وتحديد جوانب التحسين المحتملة
- تقديم الدعم في مشاريع إدارة الجودة وتميّز الأعمال وضمان تسليم هذه المشاريع وفقًا للجودة والأطر الزمنية المتفق عليها
- تقديم الدعم في إعداد تقارير بشأن تقدم مشاريع إدارة الجودة وتميز الأعمال
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)
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