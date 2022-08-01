أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :

أخصائي قانوني

الوصف الوظيفي

لدعم الأنشطة القانونية المختلفة لـ LCGPA من خلال إجراء البحث والتحليل القانونيين ، وتقديم المشورة القانونية القوية ، وإعداد العقود ذات الصلة والوثائق الأخرى ، ومساعدة المستشار العام في جميع المسائل القانونية لتقليل المخاطر القانونية لـ LCGPA.

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 2 الحد الأقصى: 4

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