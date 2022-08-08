أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة عمليات الأعمال.

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس.

تخصصات: مدير إدارة عمليات الأعمال.

الخبرة: الحد الأدنى: 8 الحد الأقصى: 10.

أخصائي قانوني:

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس.

يفضل القانون بشهادات مهنية.

الخبرة : الحد الأدنى: 2 الحد الأقصى: 4.

أخصائي ذكاء الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس.

تخصصات: علوم الحاسب ، نظم المعلومات.

الخبرة : الحد الأدنى: 2 الحد الأقصى: 4.

طريقة التقديم :

أوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 أغسطس 2022م.