أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف قانونية وهندسية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي المشتريات والعقود.
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس في الإدارة / الإدارة المالية/ أو ما يعادله.
- – خبرة 4 سنوات مع البكالوريوس و 1 سنة مع الماجستير.
2- مدير إدارة الشؤون القانونية.
الهدف الوظيفي:
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس في القانون / أو ما يعادله.
- – خبرة 8 سنوات م البكالوريوس و 4 سنوات مع الماجستير و 2 سنوات مع الدكتوراه.
3- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاتصال المؤسسي.
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس في الإدارة/ العلاقات العامة / أو ما يعادلها خبرة 12 سنوات في ذات المجال.
- – ماجستير خبرة 7 سنوات في ذات المجال.
- – دكتوراه خبرة 4 سنوات في ذات المجال.
4- مدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي.
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس في الإدارة / الهندسة / أو ما يعادله خبرة 12 سنوات في ذات المجال.
- – ماجستير خبرة 7 سنوات في ذات المجال.
- – دكتوراه خبرة 4 سنوات في ذات المجال.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة تطوير منطقة حائل، عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )
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