أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف قانونية وهندسية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي المشتريات والعقود.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الإدارة / الإدارة المالية/ أو ما يعادله.

– خبرة 4 سنوات مع البكالوريوس و 1 سنة مع الماجستير.

2- مدير إدارة الشؤون القانونية.

الهدف الوظيفي:

المؤهلات والخبرات: