أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل والشروط أدناه:
المسميات الوظيفية
- مهندس مشروع رئيسي، الأشغال العامة
- يؤدي ضمان جودة الهندسة الكهربائية والميكانيكية
- مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة
- مهندس كهربائي أول، إدارة المرافق
- مدير – مركز ابتكار المياه
- مستشار تنظيمي أول، الجمارك وتيسير التجارة
- مدير الاتصالات
- مهندس تصميم ميكانيكي
- مدير خدمات الجمارك – الامتثال والعمليات، شحن البضائع
- رئيس قسم البنوك
- مدير – الخدمات البيئية والتنظيمية
- قيادة تجربة العملاء
- تاريخ البكالوريا الدولية / الدراسات الاجتماعية (معلمي المجتمع والأفراد في برنامج السنوات المتوسطة)
- مدير تنظيمي، دائرة الترفيه بهيئة نيوم
- أخصائي اتصال مشاريع السكك الحديدية
- رائد جذب المستثمرين – التقنية والرقمية
- أخصائي نظم المعلومات الجغرافية التنقل
- مدير – الطبيعة والبيانات البيئية وإعداد التقارير والتحليلات
- المدير التنفيذي لقسم التنقل
- أخصائي أول – مشروع الأوفست
- مدير المشروع
- مدير – الطبيعة والبيئة المشاركة والحوكمة وتطوير السياسات
- وغيرها
رابط التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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