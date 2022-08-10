أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي تسويق إلكتروني.

خدمات ومواقع إلكترونية.

مسؤول متجر إلكتروني.

كاتب حركة مخزون.

مساعد إداري.

مندوب مشتريات.

كاتب موارد بشرية.

مدخل بيانات.

كاتب متابع.

أخصائي تسويق إلكتروني.

كاتب إداري عام.

مساعد إداري.

كاتب شكاوى.

كاتب حفظ ملفات.

سكرتير تنفيذي.

أخصائي إداري.

محامي.

سكرتير.

كاتب.

وغيرها …

طريقة التقديم: