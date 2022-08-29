أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه: