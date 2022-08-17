أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدقق تذاكر. مترجم إداري. أخصائي توظيف. أخصائي خدمة عملاء. كاتب موارد بشرية. مبرمج تطبيقات. مساعد إداري. كاتب إداري عام. مسؤول متجر إلكتروني. اخصائي تسويق إلكتروني. كاتب حركة مخزون. اخصائي علاقات عامة. اخصائي علاقات عامة. أخصائي مشتريات. مندوب مشتريات. كاتب موارد بشرية. مدخل بيانات. كاتب متابع. كاتب إداري عام. محامي. سكرتير. أخصائي إداري. سكرتير تنفيذي. محامي. متخصص في العلامات التجارية. مندوب مشتريات. مندوب مبيعات. مدخل بيانات. جامع بيانات. وغيرها …