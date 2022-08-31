أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية (الدبلوم)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
- أخصائي – طوارئ (طبيب)
- محاضر – صحة عامة
- أستاذ مشارك – تقنية الكيمياء الصناعية (كيمياء عضوية)
- أستاذ مساعد – إدارة الاعمال
- أستاذ مساعد – هندسة القوى الكهربائية
- أستاذ مساعد – علوم الحاسب
- فني معمل – مهارة الكهرباء الصناعية
- مدرب – مكافحة الحرائق
- مدرب – تقنية هندسة اللحام
- مدرب – تقنية هندسة الفحوصات اللاائتلافية وتقييمها
- وغيرها
رابط التقديم:
وللاطلاع على بقية التفاصيل والشروط من الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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