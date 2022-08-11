أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، فتح باب التقديم لشاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في الترشح للعمل بمدارس التعليم المستمر “بنين” للعام الدراسي القادم 1444.

ودعت الراغبين إلى الاطلاع والتسجيل من خلال الرابط : http://jed-nightschools.com/.