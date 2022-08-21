أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
رئيس الوحدة- النقابة (ICD):
المؤهلات والخبرات:
- ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجال الخدمات المصرفية للشركات الدولية و / أو بيئة أسواق رأس المال ، في دور قروض تجميع الديون في الأسواق الناشئة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دور إشرافي أمر لا بد منه.
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الرياضيات أو أي تخصص مشابه أمر لا بد منه. CFA و / Financial Market Association أو الشهادات المهنية الأخرى ذات الصلة أمر لا بد منه.
- مهارات اللغة.
- قادر على التواصل بلغتين من لغات العمل (العربية والإنجليزية والفرنسية) واللغة الإنجليزية ضرورية.
الرئيس التنفيذي – المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD):
المؤهلات والخبرات:
- مؤهل الدراسات العليا ، ويفضل أن يكون ذلك في الاقتصاد أو التمويل أو إدارة الأعمال أو أي مجال متعلق بأعمال مجموعة IDB.
- ما لا يقل عن 20 عامًا من الخبرة العملية الواسعة في تطوير القطاع الخاص وتمويل التنمية والتنمية الاقتصادية ، منها 10 سنوات على الأقل من الخبرة القيادية والإدارية.
- سجل حافل لا يقل عن 5 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي / الإدارة العليا في مؤسسة رئيسية أو متوسطة الحجم ، ويفضل أن تكون مؤسسة تنمية دولية أو شركة متعددة الجنسيات متخصصة في تطوير القطاع الخاص.
- معايير أخلاقية عالية ، والتزام بالتنمية وسجل حافل يُظهر التوافق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورسالة واستراتيجية وقيم التصنيف الدولي للأمراض.
- موجه نحو النتائج ، سجل حافل بإنجاز الأعمال ، خبرة استثمارية مثبتة ، حكم أعمال متفوق ومصداقية مهنية راسخة.
- فهم قوي للأعمال الاستثمارية والاستشارية.
- إظهار القدرة على القيادة بفعالية وإدارة فريق كبير ومشتت في بيئة ديناميكية ومتعددة الثقافات وجذب الأشخاص ذوي الكفاءات العالية ورعاية تنميتهم.
أخصائي إدارة مالية:
المؤهلات والخبرات:
- مطلوب درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة
- شهادة CPA أو ACCA أو CMA أو ما يعادلها هي شهادة.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تمويل المشاريع ومحاسبة
- يفضل خبرة تخطيط موارد المؤسسات والمشتريات من المؤهلات الأكاديمية
- اللغات: لإنجليزية (إلزامي)، الفرنسية والعربية (مفضل)
مساعد/الصرف المستحق والمستحقات (ICD):
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية أو تخصص مماثل أمر لا بد منه.
- ما لا يقل عن 1 سنة (سنوات) من الخبرة في البيئة المصرفية / المؤسسات المالية ويفضل أن يكون ذلك في الخزانة في المكتب الخلفي وعمليات سويفت أمر لا بد منه.
- شهادة مهنية في الخزانة المعتمدة (CTP) ، المحاسبة الإدارية (CMA) ، محاسب عام معتمد (CPA) أو أي شهادات مهنية إضافية ذات صلة أمر لا بد منه.
- معرفة وخبرة قوية بعمليات SWIFT.
- فهم جيد للمخاطر التشغيلية في القطاع المصرفي ، اعرف عميلك والخدمات المصرفية المقابلة.
- القدرة على إظهار المسؤولية والنزاهة العالية.
- مهارات اللغة : قادر على التواصل بلغتين من لغات العمل (العربية والإنجليزية والفرنسية) واللغة الإنجليزية أمر لا بد منه واللغة العربية ميزة إضافية.
- مدير إدارة العلاقات – القطاع الخاص:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس.
- يفضل أن يكون ذلك مع التخصص في المالية / المحاسبة / الاقتصاد / الأعمال التجارية الدولية / التجارة
- مهارات اللغة.
- اللغة الإنجليزية إلزامية.
- يفضل العربية و / أو الفرنسية.
- سنوات من الخبرة.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
طريقة التقديم:
أوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، بدءاً من تاريخ 21 أغسطس 2022م.وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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