أعلن البنك المركزي السعودي (SAMA)، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة، بمقر البنك بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: