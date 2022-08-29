أعلن البنك المركزي السعودي (SAMA)، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة، بمقر البنك بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي تطوير قطاع مالي
الوصف الوظيفي
- تقديم مبادرات ودراسات وتوصيات تساهم في تطوير القطاع المالي والجوانب المرتبطة بالتقنية المالية وتقديم تقارير دورية متعلقة بذلك، ومتابعة ما يصدر من المنظمات الدولية بهذا الشأن
- المسئوليات والنشاطات الرئيسية
- تنفيذ عمليات التحليل والدراسات المتعلقة بالقطاع المالي ونماذج الأعمال الحديثة
- إجراء الدراسات والمسوح المرتبطة باستراتيجيات تطوير القطاع المالي
- المشاركة في تحليل السوق وتأثير تطبيق استراتيجيات تطوير القطاع المالي
- إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين
- تقديم واقتراح المبادرات التطويرية للقطاع المالي
- تحليل متطلبات نماذج الأعمال الحديثة ذات العلاقة بالقطاع المالي
- المساهمة في تطوير القطاع المالي
الخبرات والمهارات المطلوبة
- معرفة بإجراءات الدراسات والتحليل
- وجود خلفية متعلقة بالقطاع المالي ومكوناته
- خبرة في القطاع المالي أو التقنية المالية أو التقنيات الناشئة
- إجادة اللغة الإنجليزية
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
رابط التقديم
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