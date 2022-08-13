أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما قوق وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

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