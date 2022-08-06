أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في عدة مدن، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- قائد فريق الوسيط RM (الرياض والدمام)
المؤهلات والمتطلبات:
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين أو المبيعات ويفضل أن تكون سنة خبرة في منصب إشرافي.
- مراجعة مبيعات الوسيط ومقارنتها مع الأهداف المحددة مسبقًا للحفاظ على حصتها في السوق أو زيادتها.
- وضع خطة عمل علاجية تتعلق بأوجه النقص الحالية لتمكين التحسين وتطوير تحسينات في سير العمل مع الوسطاء، بما في ذلك إجراءات العمل والنظام.
- تحسينات لتعزيز ولاء الوسيط ومعالجة استفسارات الوسيط المتصاعدة / المعقدة ونقاط الضعف لتقديم الحلول في الوقت المناسب ومراجعة أنشطة المبيعات (أي العملاء المحفظة والتجديدات والبيع العابر وفرص البيع الأعلى) لزيادة العملاء
- ضمان مشاركة التقارير التجارية مع العملاء للترويج للتعاونية.
- إنشاء مستندات مبلغ الدفع للوسيط وشارك مع الوظيفة المعنية في الوقت المناسب.
رابط التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنا
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