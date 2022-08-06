أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، عبر حسابها الرسمي بموقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، للعمل في عدة مدن، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

قائد فريق الوسيط RM (الرياض والدمام)

المؤهلات والمتطلبات:

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين أو المبيعات ويفضل أن تكون سنة خبرة في منصب إشرافي.

مراجعة مبيعات الوسيط ومقارنتها مع الأهداف المحددة مسبقًا للحفاظ على حصتها في السوق أو زيادتها.

وضع خطة عمل علاجية تتعلق بأوجه النقص الحالية لتمكين التحسين وتطوير تحسينات في سير العمل مع الوسطاء، بما في ذلك إجراءات العمل والنظام.

تحسينات لتعزيز ولاء الوسيط ومعالجة استفسارات الوسيط المتصاعدة / المعقدة ونقاط الضعف لتقديم الحلول في الوقت المناسب ومراجعة أنشطة المبيعات (أي العملاء المحفظة والتجديدات والبيع العابر وفرص البيع الأعلى) لزيادة العملاء

ضمان مشاركة التقارير التجارية مع العملاء للترويج للتعاونية.

إنشاء مستندات مبلغ الدفع للوسيط وشارك مع الوظيفة المعنية في الوقت المناسب.

رابط التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنا