أعلنت (الشركة السعودية للكهرباء) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات للعمل في المقر الرئيسي بمدينة ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:-
- ممثل خدمات. (5 وظائف)
- محلل رواتب.
- محلل إجراءات. (وظيفتان)
الشروط المطلوبة:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم لها.
المزايا والحقوق:-
- – راتب شهري أساسي حسب التخصص.
- – بدل سكن 25 % من الراتب الأساسي.
- – بدل نقل.
- – بدل وردية للموظفين الذين يعملون بنظام الورديات.
- – تأمين طبي.
- – برامج تطويرية للموظفين.
- – نظام التوفير والادخار.
- – برنامج الصندوق التعاوني لدعم الموظفين.
- – برنامج القروض السكنية.
- – جائزة للخدمة المستمرة.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1444/01/27هـ الموافق بالميلادي 2022/08/25م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء: اضغط هنا
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