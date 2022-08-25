أعلنت (الشركة السعودية للكهرباء) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات للعمل في المقر الرئيسي بمدينة ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

ممثل خدمات. (5 وظائف) محلل رواتب. محلل إجراءات. (وظيفتان)