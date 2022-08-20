1.مستشار دولي – خبير النفايات الخطرة

الوصف الوظيفي

تحت الإشراف المباشر لمسؤول إدارة البرامج لإدارة النفايات في مكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتنسيق مع الإدارة المعنية في المركز الوطني لإدارة النفايات ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

المؤهلات والخبرة

المؤهلات الأكاديمية: درجة متقدمة (ماجستير) في العلوم / الهندسة البيئية، أو إدارة النفايات، أو المجالات وثيقة الصلة. الدكتوراه هي أحد الأصول الخبرة: ما لا يقل عن 15 عامًا من خبرة العمل الدولية ذات الصلة المتعلقة بقطاعات النفايات البيئية والخطرة التي تعمل مع الحكومات بشأن السياسات البيئية وبناء القدرات. خبرة عملية سابقة في مسائل مماثلة في النفايات الخطرة خبرة في إدارة المشاريع في سياق دولي يتعلق بالبيانات البيئية والتنمية الدولية.

2.مستشار فردي – خبير السلاحف البحرية والشعاب المرجانية (وظيفتان)

الوصف الوظيفي

تحت الإشراف المباشر لمدير المشروع في مكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، سيقوم الخبير، من بين أمور أخرى، بالواجبات والمسؤوليات التالية: