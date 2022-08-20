أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يعلن عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظيفة شاغرة لخريجي البكالوريوس فما فوق وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1.مستشار دولي – خبير النفايات الخطرة
الوصف الوظيفي
تحت الإشراف المباشر لمسؤول إدارة البرامج لإدارة النفايات في مكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتنسيق مع الإدارة المعنية في المركز الوطني لإدارة النفايات ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
المؤهلات والخبرة
- المؤهلات الأكاديمية: درجة متقدمة (ماجستير) في العلوم / الهندسة البيئية، أو إدارة النفايات، أو المجالات وثيقة الصلة. الدكتوراه هي أحد الأصول
- الخبرة: ما لا يقل عن 15 عامًا من خبرة العمل الدولية ذات الصلة المتعلقة بقطاعات النفايات البيئية والخطرة التي تعمل مع الحكومات بشأن السياسات البيئية وبناء القدرات.
- خبرة عملية سابقة في مسائل مماثلة في النفايات الخطرة
- خبرة في إدارة المشاريع في سياق دولي يتعلق بالبيانات البيئية والتنمية الدولية.
2.مستشار فردي – خبير السلاحف البحرية والشعاب المرجانية (وظيفتان)
الوصف الوظيفي
تحت الإشراف المباشر لمدير المشروع في مكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، سيقوم الخبير، من بين أمور أخرى، بالواجبات والمسؤوليات التالية:
- تقديم لمحة عامة عن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر ووصف المواقع ذات الأولوية المحددة للتنفيذ لإظهار نهج النظام الإيكولوجي المتكامل.
- توفير معلومات عن المواقع ذات الأولوية المختارة للتنفيذ ومبررات اختيار هذه المواقع (التركيز على قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، والقيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية).
- إجراء تحليل للسائقين المحليين والإقليميين. سيؤدي ذلك إلى إبلاغ التهديدات التي تتعرض لها الشعاب المرجانية والتي تحتاج إلى معالجة من خلال البرنامج من خلال تطوير تدخلات إيجابية لتوليد الدخل للشعاب المرجانية.
- قدم وصفًا للدوافع المحلية الرئيسية لتدهور الشعاب المرجانية ووصف حجم وحجم ومصدر التهديد وتأثيره على الشعاب المرجانية في المناطق ذات الأولوية.
- تصميم وتوفير التدريب للمسوحات الميدانية للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية لتمكين تحديد وتعيين وإدارة المناطق المحمية البحرية (MPAs) والموارد البحرية.
- تصميم كتيب تدريب مناسب / مجموعات أدوات بشأن الشعاب المرجانية وحفظ وإدارة التنوع البيولوجي لاستخدامها من قبل جميع أصحاب المصلحة.
- تدريب ودعم وزارة الكهرباء والمياه لتطوير برنامج رصد مستدام للشعاب المرجانية وحالة المحميات البحرية (بما في ذلك اختيار المؤشرات ذات الأولوية)، والتقارير التي تغطي تقييمات التنوع البيولوجي، واستخدام الموارد البيئية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
المؤهلات والخبرة:
- درجة الماجستير في علم الأحياء البحرية أو العلوم البيئية أو العلوم الطبيعية أو المجالات ذات الصلة. الدكتوراه هي أحد الأصول
- مطلوب ما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة الفنية المهنية في مجال الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية.
- خبرة عملية سابقة في مهام مماثلة في مجال الشعاب المرجانية والسلاحف البحرية.
- تعتبر المعرفة بالقضايا البحرية في المملكة العربية السعودية أحد الأصول.
- خبرة في العمل في غرب آسيا أمر مرغوب فيه.
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