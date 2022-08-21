أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: