أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- فحص ضابط الكابتن
- مهندس ميكانيكي معدات الدورية
- مهندس معدات دوارة
- مدير مشاريع أول
- مهندس سلامة
- مستشار فني بحري
- محلل تطوير الأعمال (الشراكات بين القطاعين العام والخاص).
- مستشار العقود
- أخصائي مخاطر التأمين
- اختصاصي مواد
- مشروع التخرج للمهندس
- مهندس مشروع أول – تخصص الأمونيا
- مدير مشاريع أول
- مدرب الملاحة البحرية
- اختصاصي فنون وثقافة
- عالم نفس تجريبي – العافية الرقمية
- وغيرها
رابط التقديم:
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