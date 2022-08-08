أعلنت شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدّة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- المدير التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في القانون ، ويفضل أن يكون حاصلاً على ماجستير في القانون.
- أكثر من 12 عامًا من الخبرة خاصة في المجال القانوني والحوكمة.
المهارات الوظيفية:
- خبرة في العمل المصرفي والاستثمار.
- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.
- الحكم السليم والقدرة على تحليل المواقف والمعلومات.
- القدرة على إنشاء استراتيجيات دفاعية أو استباقية قانونية.
- لديه معرفة وفهم ممتازان لقانون الشركات وإجراءاتها.
- مهارات القيادة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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