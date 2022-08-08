أعلنت شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عدّة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

المدير التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في القانون ، ويفضل أن يكون حاصلاً على ماجستير في القانون.

أكثر من 12 عامًا من الخبرة خاصة في المجال القانوني والحوكمة.

المهارات الوظيفية:

خبرة في العمل المصرفي والاستثمار.

إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

الحكم السليم والقدرة على تحليل المواقف والمعلومات.

القدرة على إنشاء استراتيجيات دفاعية أو استباقية قانونية.

لديه معرفة وفهم ممتازان لقانون الشركات وإجراءاتها.

مهارات القيادة.