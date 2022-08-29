أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي:
- محلل تطوير الإستراتيجية Strategy Development Sr. Analyst
المتطلبات الوظيفية:
- درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة
- المشاركة في تقييم التحليل الاقتصادي للأصول والفرص المدرجة في الخطة الاستراتيجية السنوية لضمان استخدام منهجية متسقة ومتغيرات اقتصادية للسماح بالتجميع والمقارنة.
- دعم تطوير خطة العمل السنوية على مستوى المنظمة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين والتي تعمل بمثابة خارطة طريق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ SPL.
- التنسيق مع رؤساء وظائف SPL لتطوير استراتيجيات تنافسية وقابلة للتنفيذ ؛ تحديد الخيارات الاستراتيجية وإجراء تحليلات المقايضة ؛ تقييم متطلبات القدرة وتصميم نماذج الأعمال والتشغيل المناسبة.
- المساهمة في تطوير ثقافة الإدارة الإستراتيجية من أجل دعم تنفيذ رؤية ورسالة وأهداف SPL.
- المساعدة في تطوير البنية التحتية للإدارة الإستراتيجية والقوالب لتطوير الإستراتيجية من أجل دعم إنشاء وتنفيذ ثقافة الإدارة الإستراتيجية
رابط التقديم
وللاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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