أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه: