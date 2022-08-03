أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه.