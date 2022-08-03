أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك وفقًا للمسميات والشروط الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
1.مدير المكافآت الوصف الوظيفي
- إدارة إنشاء وتطوير فلسفة التعويض الشامل لجذب وتحفيز واستبقاء أفضل أصحاب الأداء في SPL.
- إدارة تصميم وتنفيذ سياسات المبادرات المتعلقة بفلسفة التعويض الشامل من خلال برامج التعويضات من أجل تحفيز الموظفين بشكل أفضل للحصول على الحوافز والتعويضات المقدمة للأداء الفعال.
- قيادة إعداد دراسات الأداء والحوافز والمكافآت وربطها بنتائج تقييم الموظف وفق الأسس والمعايير المعمول بها.
- التواصل والتنسيق مع قادة الأعمال وأصحاب المصلحة في المفوض السامي لمواءمة برامج التعويض مع عمليات التدقيق السنوية ومنتصف العام وبرامج الترويج من قبل قطاعات عملاء المفوض السامي ، حسب الاقتضاء.
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- خبرة مناسبه
2.مطور ويب
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- التركيز على العملاء
- التعاون
- غرس الثقة
- النتائج
- تصميم التطبيقات
رابط التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال رابط التقديم (اضغط هنا).
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