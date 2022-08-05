أعلنت مجموعة سيركو الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية.
المسمى الوظيفي
الوصف الوظيفي
تقدم Serco حاليًا مناقصة لمشروع تجاري مرموق في الرياض ، ونحن نبحث عن مهندس مشروع تكنولوجيا المعلومات الذي سيقوم بمجموعة متنوعة من المهام لضمان تقديم الخدمة، وتسليم المشروع، والاستجابة للحوادث، والوفاء بالطلبات، والوضع الأمني، والتمكين التكنولوجي للعقود المخصصة. سيكون هذا مرتبطًا بشكل أساسي بأنظمة تقنية المستخدم النهائي.
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات / هندسة الكمبيوتر / علوم الحاسب أو ما يعادلها.
- يفضل Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administrator Associate.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كدور كبير لمهندس دعم سطح المكتب أو في دور دعم تكنولوجيا المعلومات (يفضل تجربة الشرق الأوسط).
- خبرة في دعم خدمات تكنولوجيا المعلومات وفقًا لمعايير إدارة خدمة ITIL.
رابط التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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