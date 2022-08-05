الوصف الوظيفي

تقدم Serco حاليًا مناقصة لمشروع تجاري مرموق في الرياض ، ونحن نبحث عن مهندس مشروع تكنولوجيا المعلومات الذي سيقوم بمجموعة متنوعة من المهام لضمان تقديم الخدمة، وتسليم المشروع، والاستجابة للحوادث، والوفاء بالطلبات، والوضع الأمني​​، والتمكين التكنولوجي للعقود المخصصة. سيكون هذا مرتبطًا بشكل أساسي بأنظمة تقنية المستخدم النهائي.

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات / هندسة الكمبيوتر / علوم الحاسب أو ما يعادلها. يفضل Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administrator Associate. خبرة لا تقل عن 3 سنوات كدور كبير لمهندس دعم سطح المكتب أو في دور دعم تكنولوجيا المعلومات (يفضل تجربة الشرق الأوسط). خبرة في دعم خدمات تكنولوجيا المعلومات وفقًا لمعايير إدارة خدمة ITIL.

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