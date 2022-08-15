أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل والشروط أدناه:
المسميات الوظيفية
- مدير التعلم والتطوير
- رئيس علاقات الضيوف
- مدير التوظيف
- مهندس الحلول الرقمية
- محلل أول – تحليلات البيانات والحوكمة
- مدير – السياسة والتخطيط
- مدير أول – التنظيم
- مدير أول البيت الأخضر للغاز والكربون
- مدير وسائل الإعلام الاجتماعية
- مدير أعمال
- مدير خدمات التعلم
- مدير المكتب
- محلل أول – تحليلات البيانات والحوكمة
- مدير – السياسة والتخطيط
- مدير أول – التنظيم
- مدير أول البيت الأخضر للغاز والكربون
- مدير أعمال
- مدير وسائل الإعلام الاجتماعية
- مدير خدمات التعلم
- مستشار المدرسة
- وغيرها
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)
رابط التقديم : (اضغط هنا)
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