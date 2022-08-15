أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل والشروط أدناه:

المسميات الوظيفية

مدير التعلم والتطوير رئيس علاقات الضيوف مدير التوظيف مهندس الحلول الرقمية محلل أول – تحليلات البيانات والحوكمة مدير – السياسة والتخطيط مدير أول – التنظيم مدير أول البيت الأخضر للغاز والكربون مدير وسائل الإعلام الاجتماعية مدير أعمال مدير خدمات التعلم مدير المكتب محلل أول – تحليلات البيانات والحوكمة مدير – السياسة والتخطيط مدير أول – التنظيم مدير أول البيت الأخضر للغاز والكربون مدير أعمال مدير وسائل الإعلام الاجتماعية مدير خدمات التعلم مستشار المدرسة وغيرها

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