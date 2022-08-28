أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- محلل إدارة أول.
المؤهلات والخبرات:
- البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الجودة.
- الشهادات المهنية.
- المجالات ذات الصلة: مجال ضمان الجودة أو إدارة الجودة
- الخبرة: أكثر من 2 سنة من الخبرة.
طريقة التقديم:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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