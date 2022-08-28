أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: محلل إدارة أول. المؤهلات والخبرات: البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة الجودة.

الشهادات المهنية.

المجالات ذات الصلة: مجال ضمان الجودة أو إدارة الجودة

الخبرة: أكثر من 2 سنة من الخبرة.