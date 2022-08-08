أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة كالتالي:

المسميات الوظيفية

– مدير إدارة المشروع

– مدير عمليات الهندسة المدنية

– مدير التخطيط والتطوير

– أخصائي إدارة المشاريع

– مدير التخطيط الاستراتيجي

– مدير البحث والتطوير

– مدير العمليات

– مساح الكميات

– أخصائي تسويق

– وغيرها من الوظائف

شروط التقديم

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 سنة، ولائق طبيا للعمل، يجب على المتقدم استيفاء متطلبات الوظيفة؛ فيما سيتم استبعاد مقدم الطلب إذا كانت أي معلومات مقدمة غير صحيحة.

رابط التقديم

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .