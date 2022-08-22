أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التقديم للرجال عبر موقعها الإلكتروني لحملة الثانوية فأعلى في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لشغل الوظائف حسب المسميات والشروط التالية:
مسميات الوظائف:
- مراقبو مساجد
- حارس أمن
- إمام
- مؤذن
- دعوة
المتطلبات والشروط:-
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يقل العمر عن 18 سنة .
- الحصول على الشهادة الثانوية.
- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
- التفرغ التام للعمل.
- اجتياز الكشف الطبي.
- حُسن السيرة والسلوك.
- لم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة.
- لم يسبق فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي.
المميزات الوظيفية:-
الرواتب تبدأ من 6,000 للجامعي و 4,500 لحملة الثانوية.
تعليمات مهمّة:-
يشترط التفرغ الكامل للوظيفة.
تعليمات التقديم :
وللتقديم (خلال الفترة المحدّدة فقط) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )
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