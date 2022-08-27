أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة الدبلوم فما فوق, واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفق الشروط والمؤهلات الوظيفية التالية

المسمى الوظيفي مراقب ميداني في العمل بعدة مدن منها (الرياض , تبوك , القصيم ) الوصف الوظيفي يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.