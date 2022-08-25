أعلنت الهيئة الملكية عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدّة مجالات وذلك في كلٍّ من: الرياض، ينبع، جازان- مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط- وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي تطوير الخدمات اللوجستية: