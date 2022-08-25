أعلنت الهيئة الملكية عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدّة مجالات وذلك في كلٍّ من: الرياض، ينبع، جازان- مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط- وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي تطوير الخدمات اللوجستية:
- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال/ الهندسة/ سلاسل الامداد/ الخدمات اللوجستية).
- خبرة ما بين (3- 7) سنوات في مجال الممرات الصناعية والخدمات اللوجستية أو مجال مشابه.
أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة:
- حاصل على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال/ الهندسة/ الاقتصاد/ المالية.
- خبرة ما بين 3-7 سنوات في مجال تطوير الاستثمارات أو مجال مشابه.
أخصائي تكاملات صناعية:
- حاصل على درجة البكالوريوس في (الھندسة الكیمیائیة / الھندسة الصناعیة).
- خبرة ما بين (3-7) سنوات في مجال تخطیط التجمعات الصناعیة الأولیة والتخطیط الاقتصادي.
أخصائي المنشآت المتوسطة والصغیرة:
- حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال / الھندسة الصناعیة / الھندسة الكیمیائیة / الاقتصاد / المالیة).
- خبرة عملية ما بين (3-7) سنوات في مجال تطوير الاستثمار للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
أخصائي تطویر الأعمال:
- حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال / الھندسة الصناعیة / الھندسة الكیمیائیة).
- خبرة ما بين (3-7) سنوات في مجال تطویر الاستثمار.
أخصائي تخطیط وتقییم أداء المستثمرین:
- حاصل على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال/ اقتصاد.
- خبرة من (3-7) سنوات في مجال تخطیط وتقییم أداء المستثمرین.
أخصائي تسویق وتشجیع الاستثمار:
- حاصل على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال/ التسويق.
- خبرة من (3-7) سنوات في مجال التسويق وتشجيع الاستثمار.
مهندس أخصائي مرافق:
- درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات
- خبرة في مجال الاتصالات لا تقل عن 3 سنوات.
المزايا:
- رواتب مجزية.
- برنامج امتلاك مسكن.
- تأمين طبي مميز.
- برامج تدريب وتطوير.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ 25 أغسطس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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