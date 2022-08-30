أعلنت شركة طيران ناس، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم (للجنسين)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المؤهلات والخبرة
- 0-3 سنوات خبرة في التعامل مع أدوات ومعدات الطائرات.
- دبلوم / بكالوريوس في دورات الطيران أو الدورات الفنية الأخرى ذات الصلة.
- التواصل الفعال والصريح
- يضع العميل أولاً
- يحقق من خلال العمل الجماعي
- التخطيط والتنظيم
- الاهتمام بالنظام والجودة
- محو الأمية الحاسوبية
- المعرفة المهنية
- اللغة الإنجليزية
رابط التقديم
وللتقديم على الوظائف ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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