أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
المسميات الوظيفية :
- أخصائي خدمة عملاء
- ملاحظ متابعة مواد
- مساعد إداري
- كاتب إداري عام
- أخصائي علاقات عامة
- مساعد إداري
- أخصائي مشتريات
- مندوب مشتريات
- كاتب موارد بشرية
- مدخل بيانات
- وغيرها
رابط التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا).
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