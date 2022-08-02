أعلنت شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات (Aramco Trading) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال الشؤون التعاقدية والمشتريات – بمقر الشركة بمدينة الظهران – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– محلل إدارة الشئون التعاقدية والمشتريات.
(Offtake Management Analyst)
(Offtake Management Analyst)
- – درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
- – خبرة سابقة في مجال مماثل.
- – فهم قوي لعمليات أسواق النفط والمنتجات الخام والاقتصاد المرتبط به.
- – مهارات الاتصال والتحليل وحل أنواع مختلفة من مشاكل الأداء.
- – على دراية كبيرة فيما يتعلق بالمبيعات طويلة الأجل واتفاقيات الشراء / البيع.
ملخص المهام الوظيفية:
- – إدارة جميع الشؤون التعاقدية فيما يتعلق بتسليم المواد الأولية وعروض المنتجات.
- – ضمان أن جميع صيغ أسعار التحويل وآليات التسعير عادلة وتعكس السوق.
- – ضمان أن جميع جوانب التخطيط والتشغيل تتماشى مع ممارسات الصناعة.
- – إجراء تحليل للأسعار والحجم بشكل روتيني ومخصص لأغراض التخطيط والتفاوض.
- – التعامل مع جميع المخاوف المتعلقة بالأداء والتواصل ، مما يضمن الوفاء بجميع الحقوق والالتزامات التعاقدية.
رابط التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف لـ (Aramco Trading) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).
اترك تعليقاً