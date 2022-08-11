أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية بمجال الامتثال للعمل بمدينة جدة – مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مسئول الامتثال التجاري.
(Officer, Trade Compliance)
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
- – لا يشترط الخبرة المسبقة (0-4) سنوات.
- – مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.
ملخص المهام الوظيفية
- – التحقق من جميع المستندات قبل وصول الشحنة ومشاركتها مع الوسيط.
- – التأكد من استلام مدفوعات الرسوم الجمركية وتقديمها في الوقت المناسب.
- – متابعة المدفوعات مع التمويل فيما يتعلق بمقدمي الخدمة.
- – تأكد من تسوية النظام الشهرية بين نظام UCAS و SP.
- – رفع الطلب على UCAS لأي متطلبات يومية.
- – رفع جميع الطلبات القانونية اللوجستية.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الرسمي: (اضغط هنا).
اترك تعليقاً