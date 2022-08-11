أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية بمجال الامتثال للعمل بمدينة جدة – مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مسئول الامتثال التجاري.
(Officer, Trade Compliance)
المؤهلات والخبرات:
- – درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
- – لا يشترط الخبرة المسبقة (0-4) سنوات.
- – مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.
ملخص المهام الوظيفية
- – التحقق من جميع المستندات قبل وصول الشحنة ومشاركتها مع الوسيط.
- – التأكد من استلام مدفوعات الرسوم الجمركية وتقديمها في الوقت المناسب.
- – متابعة المدفوعات مع التمويل فيما يتعلق بمقدمي الخدمة.
- – تأكد من تسوية النظام الشهرية بين نظام UCAS و SP.
- – رفع الطلب على UCAS لأي متطلبات يومية.
- – رفع جميع الطلبات القانونية اللوجستية.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الرسمي: (اضغط هنا).
السلام ورحمةالله وبركاته أنا خريج من جامعة أم القرى قسم تمويل من كلية العلوم الإقتصادية والمالية الإسلامية أحتاج العمل معكم وكسب الخبرة اتمنى تقبلوني مايهمني الراتب أهم شي العمل والإجتهاد بس الوظيفة قسم إدارة أو مالية في مكة المكرمة أوجدة خريج حديث لم أجد عمل فأطلب منكم