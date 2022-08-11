أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية بمجال الامتثال للعمل بمدينة جدة – مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:



– مسئول الامتثال التجاري.

(Officer, Trade Compliance)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة (0-4) سنوات.

– مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

ملخص المهام الوظيفية