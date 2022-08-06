أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مراقب المخزون.

مساعد مدير.

مسؤول البيانات الرئيسي.

مهندس أجهزة أول (شركات).

مدير التبريد الإقليمي (المبيعات).

محلل وظيفي أول في SAP (شركة).

مدير الأصول والمرافق الإقليمي (المبيعات).

أخصائي تدريب أول (الشركات).

موظف محاسبة (زراعة).

مدير التسويق التجاري.

مدير تسويق.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).