توفي ميخائيل جورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل حله، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ووفقا لوكالات الأنباء الروسية، أفاد المستشفى الإكلينيكي المركزي بأن جورباتشوف توفي مساء الثلاثاء، بعد صراع شديد وطويل الأمد مع المرض.

الإصلاح والانفتاح

وارتبط حكم جورباتشوف المضطرب بسياسة البيريسترويكا والجلاسنوست (الإصلاح والانفتاح).

تعليق الرئيس الروسي

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أعمق تعازيه في وفاة الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضح بيسكوف أن “بوتين سيبعث برسالة لعائلة جورباتشوف وأصدقائه”،

ونقلت الوكالة عن مؤسسة جورباتشوف قولها إن الزعيم الأخير للاتحاد السوفيتي السابق، سيدفن بجانب زوجته في موسكو، وأضافت أن موعد الجنازة ستحدده الأسرة لاحقا.

سيرة آخر زعيم للاتحاد السوفيتي

يذكر أن ميخائيل جورباتشوف وُلد في 2 مارس 1931 في بريفولنو بروسيا، ودرس في كلية الحقوق بجامعة موسكو (1955)، وانضم إلى الحزب الشيوعي في 1952 وعمل في مناصب مختلفة في الحزب على مدى العقدين المقبلين منها نائبا لمجلس السوفيت الأعلى، أعلى هيئة تشريعية في الاتحاد السوفيتي السابق (1970-1990).

وفي 11 مارس 1985، اُنتخب الأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، وفعليا كان زعيم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

وشارك في سلسلة محادثات القمة مع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان خلال 1985-1988، وقام بتوقيع معاهدة مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة النووية في عام 1987، وأعلن انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان في عام 1989، وفاز بجائزة نوبل للسلام عام1990 لمساعدته في إنهاء الحرب الباردة.