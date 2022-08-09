توفيت الفنانة المصرية رجاء حسين، صباح اليوم، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية إن جنازة رجاء حسين ستشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد جنوب الجيزة بعد صلاة ظهر اليوم، وسيوارى جثمانها بمقابر العائلة.

وكانت الفنانة رجاء حسين قد خضعت قبل أسابيع لعملية جراحية في المعدة، كما كانت تعاني من مشكلات في الكبد.

من هي رجاء حسين؟

ولدت الفنانة الراحلة رجاء حسين في الأول من فبراير من العام 1937 بمحافظة القليوبية، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958.

كما عملت في المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما.

وقد تركت بصمة مميزة في عالم الدراما والتلفزيون؛ فمن أهم أعمالها: فيلم أفواه وأرانب، وحدوتة مصرية، والمتوحشة، وأبناء وقتلة، ومسلسلات: الشهد والدموع، ورحلة السيد أبو العلا البشري، والمال والبنون، وزيزينيا.