أسفرت الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها اليمن، عن وفاة امرأة مسنة، وتضرر أكثر من 650 أسرة نازحة وأكثر من 400 مأوى في محافظتي حضرموت والحديدة.

وأوضح تقرير أصدرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، اليوم الجمعة، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق مختلفة من مدينة سيئون في محافظة حضرموت، أمس الخميس، أثرت على مواقع النازحين.

تشريد 356 أسرة في حضرموت:

وجاء في التقرير: “تسببت الأمطار بالإضرار بـ(356) أسرة نازحة في (134) مأوى، إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أوساط النازحين، كما تسببت أيضًا في تضرر (356) مادة غذائية و(122) مادة غير غذائية في مواقع النزوح في المحافظة”.

ولفت التقرير إلى تسبب الأمطار التي شهدتها محافظة الحديدة غرب اليمن، في وفاة امرأة مسنة جرفتها الفيضانات، كما تسببت بتضرر (297) أسرة نازحة، إضافة إلى (43) مأوى بشكل كامل، و(232) آخر بشكل جزئي.

تدمير 224 مادة غذائية:

وأكمل التقرير: “الفيضانات واسعة النطاق التي دمرت ملاجئ النازحين تسببت بتضرر 224 مادة غذائية بشكل كامل، إضافة إلى 251 مادة غير غذائية بين تضرر كلي وجزئي”.

كما أكد أن الأسر النازحة التي دمرت الأمطار والفيضانات مآويها تعيش في الهواء الطلق، ولم يتم الإبلاغ عن أي تدخل لإغاثة المتضررين حتى الآن.

وقد ناشدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الشركاء في المجال الإنساني للتدخل السريع للتخفيف من معاناة هؤلاء النازحين.