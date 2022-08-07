أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس السبت، وفاة 3 أشقاء غرقًا في مستنقع مائي بوادي الأحسبة.

حادثة القنفذة

وقال الدفاع المدني، في بيان عبر “تويتر”، :” باشر مدني القنفذة بلاغًا عن غرق (3) أشقاء في مستنقع مائي في وادي الأحسبة، تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان”.

حادثة نجران

وقبل أيام أعلنت فرق الدفاع المدني في نجران، عن مباشرة حادثة غرق ثلاثة أشخاص داخل مستنقع مائي في محافظة ثار بمنطقة نجران

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني ثار في نجران بلاغًا عن غرق (3) أشخاص في مستنقع مائي”.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخراجهم، وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.