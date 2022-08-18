أعلنت الأمم المتحدة وفاة 77 شخصًا على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدها اليمن منذ منتصف يوليو الماضي، معلنة حالة التأهب لمواجهة غزو الجراد الصحراوي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء: “إن الأمطار الموسمية الغزيرة وما نتج عنها من فيضانات هائلة اجتاحت عدة محافظات في اليمن، منذ منتصف يوليو الماضي، وتسببت بوفاة 77 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء”.

تضرر مواقع النزوح

وأضافت: “إن الأمطار والفيضانات تسببت أيضاً بتضرر ما يزيد على 35 ألف أسرة في 85 مديرية ضمن 16 محافظة، كما ألحقت أضرارًا بالغة بمواقع النزوح والبنية الأساسية، بما في ذلك إمدادات المياه والخدمات العامة والممتلكات، بحسب السلطات المحلية”.

وأكدت المنظمة استجابتها السريعة لاحتياجات المجتمعات المحلية المتضررة من الفيضانات في اليمن، حيث قدمت احتياجات صحية ومستلزمات مختبرات، ودعمت فرق الطوارئ المتخصصة والبعثات الميدانية المشتركة جنبا إلى جنب مع السلطات الصحية الوطنية والشركاء في مجال العمل الإنساني.

تحذيرات من الأمراض المعدية

كما قال ممثل المنظمة في اليمن، أدهم رشاد: “إن خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه والنواقل؛ مثل: الملاريا، والكوليرا، وغيرها من الأمراض السارية”.

وحذرت المنظمة من تسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى 20 أغسطس، في مزيد من النزوح للأسر خاصة في المناطق المنخفضة في محافظات: الحديدة، والمحويت، وحضرموت، وحجة، ولحج، وريمة، وصعدة، وصنعاء، وشبوة، وتعز.