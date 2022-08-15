وصل وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان، أمس الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون، بعد أيام على إجراء الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة، ردًّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

زيارة بيلوسي:

وجاءت زيارة الأحد غير المعلن عنها سابقًا، بعدما أثارت بيلوسي حفيظة بكين عبر زيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، ما دفع الصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت من احتمال اندلاع نزاع.

وسيلتقي الوفد المكوّن من خمسة أعضاء بقيادة السيناتور إد ماركي الذي يمثّل ولاية ماساتشوستس مأدبة يقيمها وزير الخارجية جوزيف وو، وفق ما أفادت الوزارة التايوانية.

وقال بيان للمعهد الأمريكي في تايوان: “إن الوفد سيناقش “العلاقات الأمريكية- التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك”.

ترحيب حار:

في المقابل، أشادت الخارجية التايوانية بزيارة الوفد باعتبارها مؤشرًا آخر على دفء العلاقات بين تايبيه وواشنطن.

وأعربت في بيان الأحد عن “ترحيبها الحار” بالوفد، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقالت: “في وقت تواصل الصين تصعيد التوتر في المنطقة، رتّب الكونجرس الأمريكي مجددًا لزيارة وفد عالي المستوى إلى تايوان؛ ما يعكس صداقة لا تهاب التهديدات والصينية والترهيب، ويؤكد على دعم الولايات المتحدة القوي لتايوان”.

ويضم الوفد أيضًا النواب الديمقراطيين جون غاراميندي وآلان لوينثال ودون بيير والنائبة الجمهورية أوموا أماتا كولمان ريدواغن، بحسب المعهد.