تتسابق الوفود الغفيرة لهفة وشوقًا لزيارة الروضة الشريفة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية.

فيديو | حبّ المدينة نعمةٌ خصها الله بها.. وفود عظيمة تتسابق لهفةً لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي#الإخبارية pic.twitter.com/GoP9j2smgz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2022

توافد الحشود لزيارة الروضة

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، توافد الحشود الغفيرة لزيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها، وذلك مع استمرار موسم أداء العمرة لهذا العام، حيث يعد حب المدينة نعمة خصها الله بها.

ويحرص المعتمرون على زيارة المدينة المنورة قبل أو بعد أداء العمرة في مكة المكرمة، من أجل التشرف بالجلوس بالمسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة.

يأتي ذلك وسط الجهود الأمنية في متابعة المعتمرين وزوار المسجد النبوي، وذلك بتنظيم صفوف المصلون، بهدف أداء عباداتهم في سكينة وخشوع.