تتسابق الوفود الغفيرة لهفة وشوقًا للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية.

فيديو | طيبة حب المسلمين وعشق العاشقين.. صورة معبرة لحشود غفيرة تتسابق شوقًا ولهفةً لحبيبها وقرة عينها محمد رسول الله#الإخبارية pic.twitter.com/lscTecO8h1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 27, 2022

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، توافد الحشود الغفيرة لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه، حيث عكست الصورة المعبرة الحشود الغفيرة التي تتسابق شوقًا ولهفةً لحبيبها وقرة عينها محمد رسول الله.

منظومة أمنية متكاملة

يأتي ذلك مع استمرار موسم أداء العمرة لهذا العام، حيث يعد حب المدينة نعمة خصها الله بها، وذلك وسط الجهود الأمنية في متابعة المعتمرين وزوار المسجد النبوي، وذلك بتنظيم صفوف المصلين، بهدف أداء عباداتهم في سكينة وخشوع.