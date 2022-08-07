أرسل نواف المهدي، وكيل أعمال الحارس المصري محمد أبو جبل، لنادي النصر وذلك على خلفية تقدم اللاعب بشكوى ضد النصر إلى الفيفا.

وقال نواف المهدي عبر حسابه في “تويتر”: “قضية الحارس المصري هي قضيتنا وتخصنا وحدنا، إما نكون على حق أو على باطل ومن يعرفني جيدًا يعرف بأن مهنيتي وتربيتي تقتضي مني الدفاع عن موكلي بكافة الطرق القانونية السليمة والصحيحة، التي ستؤدي بالنهاية لنتيجة في صالحه بإذن الله، سنعمل ونجتهد والتوفيق أولًا وأخيرًا بيد رب العالمين”.

ماذا قال أبو جبل ؟

وجاء نص بيان أبو جبل كالتالي: “نادي النصر رفض استخراج تأشيرة دخولي للمملكة وإصدار تذكرة للانضمام لمعسكر الفريق ورد بعدم اعترافه بالعقد الموقع بين الطرفين”.