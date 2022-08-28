أكدت وكيل التعليم العام في وزارة التعليم عهود الفارس، أن الوزارة استعدت منذ وقت مبكر للعام الدراسي الجديد 1444هـ.

وقالت الفارس، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، نبدأ العام الدراسي الجديد بخطط شاملة لجميع مكونات وعناصر العملية التعليمية في جميع المدارس على مستوى المملكة.

فيديو | وكيل التعليم العام في وزارة التعليم عهود الفارس: نبدأ العام الدراسي الجديد بخطط شاملة لجميع مكونات وعناصر العملية التعليمية #العودة_للدراسة #الإخبارية pic.twitter.com/8Cyh4clQDi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2022

بداية العام الدراسي الجديد

واستقبلت إدارات التعليم في مختلف المناطق، الطلاب بالورود والهدايا مع بداية العام الدراسي الجديد، وانتظم طلاب المدارس، في جميع مناطق المملكة، في الطوابير الصباحية.

واستمع الطلاب والطالبات، إلى فقرات الإذاعة المدرسية متطلعين إلى عام دراسي حافل بالاستفادة والاجتهاد في طلب العلم يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق.